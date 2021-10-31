AMD’nin Zen 5 Turin işlemcileri 256 çekirdeğe kadar çıkabilir

Yeni Zen mimarisi tarafından desteklenen ilk sunucu yongalarından bekleyebileceğimiz TDP’ler ve çekirdek sayılarına dayanıyor. Turin kod adlı AMD 5. nesil EPYC ailesi, Genoa serisinin yerini alacak ancak SP5 platformuyla uyumlu olacak.

Önümüzdeki hafta Zen 3 mimarisin temel alan EPYC Milan-X serisini göreceğiz. 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen işlemcilerde 3D V-Cahce yığın ön bellek teknolojisi de ilk kez kullanılacak.

Gelecek yıl ise EPYC Genoa kod adlı Zen 4 işlemcilerin piyasaya çıkması bekleniyor. İddialara göre EPYC Genoa serisinde 96 çekirdek ve 192 izlek birimine kadar modeller görebileceğiz. EPYC Bergamo serisi ise 128 çekirdek ve 256 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilecek. Zen 4 çekirdeklerinde 400W seviyesinde enerji tüketimi olacağı ifade ediliyor.

2023 yılında SP5 soketi için hazırlanan Zen 5 tabanlı EPYC Turin sunucu işlemcileri 196 çekirdek/384 izlek birimi ile 256 çekirdek/512 izlek birimi ile gelecek. Enerji tüketiminde de 600W hatta pik anda 700W gibi seviyeler söz konusu olacak.







