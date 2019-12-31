Ameliyat masasında yanarak hayatını kaybetti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 22 Aralık'ta yaşanan olayda 66 yaşındaki pankreas kanseri kadın cerrahlar tarafından alkol bazlı bir dezenfektan ile temizlendi. Bunun ardından doktorların elektrikli neşter kullanması üzerine kadının vücudu alev aldı. Vücudunun yüzde 40'ı yanan kadın, hastanede tedavi gördüğü bir haftanın ardından hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanı Victor Costache, bu 'travmatik olayın' inceleneceğine dair söz verdi. Hastanın ailesi ise bazı detayları basından öğrendiklerini, onlara bu olayın sadece kaza diyerek geçiştirildiğini anlattı. Aile, bir suçlamada bulunmadıklarını, sadece ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi. Romanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sağlık sistemine kişi başı ve GSYH'ya oran açısından en az fon ayıran ülke. Kıtada çocuk ölüm oranının da en yüksek olduğu yer. Sağlık sistemi yeteri kadar gelişmiş değil ve tıp personelinde daimi bir açık söz konusu.