Ameliyat olan Nabil Dirar sahalardan 1 ay uzak kalacak

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada kasığındaki ağrılardan şikayetçi olan ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Dirar'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Bu tip ameliyatlarda ortalama dönüş süresi 1 ayı buluyor ve Dirar'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin tam açıklaması ise şöyle: "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı"

Böylece tedavisi için ABD'de olan Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Fenerbahçe'nin ikinci as sol beki de formasından uzak kalmış olacak.