Ameliyat olan Nabil Dirar sahalardan 1 ay uzak kalacak
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından sezon başından beri sol bekte oynayan Nabil Dirar, hem performansı hem de özverisiyle büyük beğeni toplamıştı. Esas mevkisine çok ters bir yerde oynamasına rağmen takımın en formda oyuncularından biri olan Faslı futbolcu, kasığındaki fıtık nedeniyle ameliyat oldu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada kasığındaki ağrılardan şikayetçi olan ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Dirar'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Bu tip ameliyatlarda ortalama dönüş süresi 1 ayı buluyor ve Dirar'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin tam açıklaması ise şöyle: "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı"
Böylece tedavisi için ABD'de olan Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Fenerbahçe'nin ikinci as sol beki de formasından uzak kalmış olacak.