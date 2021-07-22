Türkiye Ameliyat parasını kaptırmışlardı! Aile çifte bayram yaşıyor...

Ameliyat parasını kaptırmışlardı! Aile çifte bayram yaşıyor...

Türkiye

Ameliyat parasını kaptırmışlardı! Aile çifte bayram yaşıyor...

Gaziantep'te ailesinin, tedavisi için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırmasının ardından bir hayırseverin tedavi masrafını üstlendiği doğuştan görme engelli Miraç Ağkurt (2), ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Miraç'ın görmeye başlamasıyla ailesi çifte bayram yaşadı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Öğümsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Seda Nur ve Celil Ağkurt çiftinin oğulları Miraç, görme engelli olarak dünyaya geldi. Miraç'ın görebilmesi için ameliyat gerektiğini öğrenen aile, tedavi masraflarını karşılayabilmek için para biriktirdi. Düğün takıları ve kaynakçı ustası Celil Ağkurt'un 2 yıllık birikimi olan 28 bin TL, geçen ay Seda Nur Ağkurt'u arayıp çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı.

Çocuklarının ameliyat parasının dolandırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan ailenin durumu, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberleştirilip duyurulunca, adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, Miraç'ın tedavi masrafını üstlendi. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Ankara'da özel bir hastaneye götürülen Miraç Ağkurt, burada yapılan ameliyatla görme yetisine kavuştu. Gaziantep'e dönen Celil Ağkurt, ameliyatının başarılı geçmesiyle oğlu Miraç'ın gözlerinin de dünyaya açıldığını söyledi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Celil Ağkurt, "Oğlumuzun göz ameliyatı Ankara'da özel bir hastanede gerçekleşti. Ameliyatı yapan hocamız operasyonun sorunsuz gerçekleştiğini ve Miraç'ın artık göreceğini söyledi. Ameliyatımız 7 saat sürdü ve sonunda oğlumuzun gözleri açıldı. Daha önce Miraç bizi sadece sesimizden tanırdı, artık bizi görerek algılayabiliyor. Oğlumun gözlerinin açılmasına vesile olan hayırseverimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA



'ÇİFTE BAYRAM YAPIYORUZ'


Seda Nur Ağkurt ise Miraç'ın gözlerinin açılmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:


"Oğlum erken doğumla dünyaya geldi ve iki ay kadar kuvözde kaldı. Orada gözlerinin görmediği fark edildi. İki defa gözlerinden ameliyat oldu ancak gözleri açılmadı. Gözlerinin Ankara'da özel bir hastanede yapılacak ameliyatla açılabileceği söylendi. Bunun üzerine birikim yapmaya başladık. Pahalı bir ameliyattı. Sonrasında biriktirdiğimiz paralarımızı telefon dolandırıcılarına kaptırdık. Tüm umutlarımız kırılmışken bir hayırsever çıktı ve tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını söyledi. Hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Çok umutlandık ve ameliyatımız da gerçekleşti. Şimdi oğlumun gözleri açıldı. Oğlum dünyayı görmüyorken ben de aslında hiçbir şey görmüyordum. Onun gözlerinin açılmasıyla ben de gözlerimi sanki yeniden dünyaya açtım. Oğlumun ameliyatı tam da bayram üzerine denk geldi. Çok mutluyuz, çünkü çifte bayram yapıyoruz."


Miraç'ın göz ameliyatı için biriktirilen parayı dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis soruşturması ise sürüyor.

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