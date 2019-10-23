Muazzez Abacı ameliyata şarkı söyleyerek girdi

Evinde sandalyeden düşerek ayağını kıran Muazzez Abacı ameliyat edildi

23 Ekim 2019, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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Muazzez Abacı ameliyata şarkı söyleyerek girdi

Muazzez Abacı dün evinde telefona uzanmak isterken sandalyeden düştü ve ayağını 3 yerinden kırdı.

Plak ve vida sistemi uygulandı

Gaziosmanpaşa Yeniyüzyıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 71 yaşındaki sanatçıya plak ve vida sistemi ameliyatı uygulandı.

Alçı dört hafta kalacak

“En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” diyen Muazzez Abacı’nın doktoru Murat Mert, alçının 4 hafta kalacağını ve ardından fizik tedaviye başlanacağını söyledi.


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