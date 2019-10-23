Muazzez Abacı ameliyata şarkı söyleyerek girdi
Evinde sandalyeden düşerek ayağını kıran Muazzez Abacı ameliyat edildi
Muazzez Abacı dün evinde telefona uzanmak isterken sandalyeden düştü ve ayağını 3 yerinden kırdı.
Plak ve vida sistemi uygulandı
Gaziosmanpaşa Yeniyüzyıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 71 yaşındaki sanatçıya plak ve vida sistemi ameliyatı uygulandı.
Alçı dört hafta kalacak
“En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” diyen Muazzez Abacı’nın doktoru Murat Mert, alçının 4 hafta kalacağını ve ardından fizik tedaviye başlanacağını söyledi.