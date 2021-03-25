Bakım Ameliyatsız yüz güzelliğine sahip olmanın yolları

Ameliyatsız yüz güzelliğine sahip olmanın yolları

Bakım

Ameliyatsız yüz güzelliğine sahip olmanın yolları

Aynaya baktığınızda beğenmediğimiz bölgeleri değiştirmek için ameliyat masasına yatmanız şart değil. Güzellik Uzmanı Aysel Ibadzade, burun, yüz ve çeneye uygulanacak çeşitli işlemlerle daha estetik bir görünüm elde edilebileceğini söyledi. İşte tüm merak edilenler...

25 Mart 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güzellik Uzmanı Aysel Ibadzade, yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri şöyle anlattı: “Elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltebiliyoruz. Çene küçükse büyütebiliyor, büyükse küçültebiliyoruz. Bu işlem sırasında hiyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.”

Botoks hangi bölgelerde ve niçin kullanılıyor?

Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri verdi: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”

Güzellik Uzmanı Aysel Ibadzade, yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri şöyle anlattı: “Elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltebiliyoruz. Çene küçükse büyütebiliyor, büyükse küçültebiliyoruz. Bu işlem sırasında hiyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.”

Botoks hangi bölgelerde ve niçin kullanılıyor?

Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri verdi: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”



Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Bu yazıyı iyi oku bay katil
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Bırakın gerilsin!
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saç dökülmesini durduran 10 etkili besin