Ameliyatsız yüz güzelliğine sahip olmanın yolları

Güzellik Uzmanı Aysel Ibadzade, yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri şöyle anlattı: “Elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltebiliyoruz. Çene küçükse büyütebiliyor, büyükse küçültebiliyoruz. Bu işlem sırasında hiyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.”

Botoks hangi bölgelerde ve niçin kullanılıyor?

Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri verdi: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”

Güzellik Uzmanı Aysel Ibadzade, yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri şöyle anlattı: “Elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltebiliyoruz. Çene küçükse büyütebiliyor, büyükse küçültebiliyoruz. Bu işlem sırasında hiyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.”

Botoks hangi bölgelerde ve niçin kullanılıyor?

Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri verdi: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”







