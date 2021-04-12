Amentü Duası Nedir, Nasıl Yapılır?

Amentü duası okumak isteyenler tarafından istenen her saatte okunabilir. Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için bu duanın namazda okunmaması gerekir. Ancak namazın kılınmasının ardından dua esnasında okunmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Dua insanların kendini manevi olarak huzurlu hissetmesini sağlamaktadır.

Amentü duası ile müminler imanlarını tasdik etmiş olurlar. Faziletleri ve faydaları çok fazla olan bu duanın Müslümanlar tarafından sürekli okunması oldukça önemlidir. Dua ederken muhakkak dualarınızda Amentü duasına da yer vermeniz gerekmektedir.

Müslümanlığı kabul etmemiş biri, Amentü duasını inanarak içten okuduğu zaman Müslümanlığı kabul etmiş olur. Bunun sebebi bu dua İslam esaslarını ortaya koymaktadır.

Amentü duası Müslümanlar tarafından imanlarını tazelemek adına okudukları bir duadır. Allah'a (cc) olan inançlarını kuvvetlendirmek isteyen Müslümanlar bu duayı istedikleri zaman okuyabilir. Bunun yanında dertlerden ve tasalardan kurtulmak amacı ile de Amentü duasının sıklıkla okunması gerekmektedir.

Amentü Duası direkt olarak Hz. Muhammed'e (SAV) indirilen surelerden biri değildir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Bu dua Kur'an'da yer alan iman esaslarının bir araya getirilmesi ile meydana gelmiştir.

Çeşitli hadislerde Amentü Duasının Ehl-i Sünnet inancı olarak derlendiğinden de bahsedilmektedir. Amentü Duası ilk defa İmam-ı Azam'ın, Fıkhu'l Ekber isimli eserinde yer almaktadır. Sonrasında da bu dua İslam geleneğinde kendine önemli bir yer edinmiştir.

Amentü Duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bir duadır. Bu duanın abdestsiz olarak okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bunun yanında gusül abdesti ile namaz abdesti alınırken bu duanın okunması da Müslümanlar arasında oldukça yaygındır. Fakat bu dua okunmadan alınan abdestlerin geçerliliği konusunda da herhangi bir sıkıntı yoktur.

Amentü duası kısa bir dua olması nedeni ile kolay bir şekilde ezberlenebilir. Ezberleme konusunda sıkıntı yaşayanlar ise bu duayı bir kağıda yazıp yanlarında taşıyarak istedikleri zaman okuyabilirler.

Ramazan'da Amentü Duasının Fazileti ve Faydaları

Mübarek Ramazan ayında Amentü Duasının okunmasının pek çok faydası ve fazileti bulunmaktadır. Hz. Muhammed (SAV) hadislerinde Amentü duasının abdest alırken ya da uyumadan önce okunmasının faydalı olduğundan bahsetmektedir. Yatmadan önce bu duanın 7 defa okunması kişilerin yaşadıkları zorluklardan kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Amentü duasının gün içerisinde istenilen saatlerde 3 defa okunması da kişilerin bolluk ve berekete kavuşmasına yardımcı olur. Sabah uyanır uyanmaz okunan Amentü Duasının pek çok fazilete vesile olduğu da söylenmektedir. Dertlerden kurtulmak, bolluk ve bereket elde etmek için bu dua okunabilir.





Amentü Duası Allah'a iman etmenin anlatıldığı bir duadır. Bu sebeple de bu duanın gün içerisinde okunması imanın beyanatı olarak görülmektedir.





Duanın sonunda Kelime-i Şehadet bulunduğu için bir nevi iman tazeleme duası olarak da görülebilmektedir.





Amentü Duası İslam geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple Müslümanların sürekli olarak okuması gereken dualar arasında yer almaktadır.





Amentü Duası Kur'an-ı Kerim içerisinde bütün şeklinde bulunmaz. Bu sebeple namaz ya da abdest gibi farz olan ibadetler esnasında okunması zorunluluğu yoktur. Bu dua İslam dini içerisinde şekillenmiş olan geleneksel dualar arasında yer almaktadır.

Amentü Duasında Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın sözleri ile Allah'a yalvarma söz konusudur. Bu duayı ezbere bilmeyen kişiler yerine farklı başka dualar da okuyabilirler. Amentü duasının ibadet ederken okunması farz değildir.