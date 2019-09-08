Amerika Açık finali Nadal – Medvedev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, İspanyol Rafael Nadal ile Rus Daniil Medvedev arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek. Tenisseverler Amerika Açık final karşılaşmasını merak ediyor. Peki, Nadal – Medvedev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Amerika Açık Final karşılaşması ile ilgili merak edilenler…

Tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Amerika Açık 50. yılında. 139. Kez organize edilen Amerika Açık kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası olarak biliniyor. 26 Ağustos’ta başlayan Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bugün sona erecek. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, İspanyol Rafael Nadal ile Rus Daniil Medvedev arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek. 23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

NADAL MEDVEDEV MAÇI SAAT KAÇTA?

139. kez organize edilen Amerika Açık’ta tek erkekler final karşılaşması bugün DMAX'tan saat 23.00’te canlı olarak yayınlanacak.



