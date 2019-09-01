Tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Amerika Açık 50. yılında. 139. Kez organize edilen Amerika Açık kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası olarak biliniyor. Peki, Amerika Açık tenis turnuvası final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ağustos’ta başlayan Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, 8 Eylül’de sona erecek. 139. kez organize edilen Amerika Açık’ta tek erkekler yarı final karşılaşması 7 Eylül Cuma, final karşılaşması 9 Eylül Pazar DMAX'tan canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın tek kadınlar finali 7 Eylül Cumartesi günü EUROSPORT’tan naklen yayınlanacak. Diğer maçlar ise EUROSPORT'dan canlı yayınlacak.

ABD AÇIK’TA TEKLERDE EN FAZLA KAZANANLAR

Erkekler:

Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)

Kadınlar:

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)

2010 - Kim Clijsters (Belçika)

2009 - Kim Clijsters (Belçika)

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında



