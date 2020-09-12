Amerika vizesi alırken dikkat etmeniz gerekenler

Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen ülkelerden biri ABD. Bu nedenle ABD, eğitim, çalışma, tedavi ya da turistik amaçlı olarak dünya çapında binlerce insanı kendine çekiyor. Her yıl ortalama 40.000 ila 50.000 kişi Amerika vizesi için başvuruyor ve çeşitli istatistiklere göre bu başvuruların 4’te 1’i retle sonuçlanıyor. Buna ek olarak Amerika’ya seyahat etmek doların son günlerde Türk Lirası karşısındaki gösterdiği yükselişle birlikte oldukça epey maliyetli hale de geldi. Yaşayabileceğiniz vize problemleri de bu süreci daha karmaşık ve maliyetli bir hale getirebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken kritik noktalarla bu ihtimali en aza indirmek mümkün.



