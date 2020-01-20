'Maaşlı Staj' adıyla yeni bir çalışma programı başlatan Amerika; eğitim, turizm, gastronomi ve IT alanında çalışanlara özel iş fırsatları sunuyor. Program kapsamında öğretmenler, turizmciler ve IT’ciler yıllık 45-50 bin dolar maaşla çalışma fırsatı yakalıyor. Programa katılabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İleri seviyede İngilizce bilmek en önemli şartlar arasında.

Ücretsiz başvuru

Amerika’da açılan programa; matematik, kimya, fiziki biyoloji ve fen bilimi alanında formasyona sahip öğretmenler başvurabiliyor. Amerika’daki orta ve lise dengi okullarda çalışan öğretmenler alanlarında gelişme imkanı bulurken, Türkiye’ye döndüklerinde iyi kurumlarda yüksek maaşlarla işe başlayabiliyor. Öğretmenlik programların 1-5 yıl arasında sürüyor. Bu süre zarfında Amerika’da çalışabilen öğretmenler sözleşmeleri bittiğinde ülkeye dönüş yapıyorlar. Başvuru için öğretmenlerden ücret alınmıyor.

12 ya da 18 ay

Program kapsamında Türkiye’deki IT’ciler de iş bulabiliyor. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar ya da sektörde 5 yıl deneyimi olanlar programa katılabiliyor. IT alanında çalışacak kişiler 12 ya da 18 aylık programlara katılabiliyor. IT’cilerin aylık kazançları 3.500-4.000 dolar arasında değişiyor. Amerika’da fazla mesailerde, normal çalışma saatlerinin iki katı kadar ödeme yapıldığından çalışanların maaşları daha da yükseğe çıkabiliyor.

Turizmcilere talip

Programda, turizm ve gastronomi alanında çalışanlar en şanslı grup olarak gösteriliyor. Çünkü Türkiye’ye yüksek kontenjan açılıyor. Turizm ve gastronomi alanında çalışanlar dünyanın önde gelen zincir otellerinde ve restoranlarda çalışabiliyor. Garson, temizlikçi gibi alanlarda çalışabilen kişiler aylık minimum 2.500 dolar kazanıyor. Turizm alanında bahşiş kazanma imkanı dolayısıyla maaşlar yükselebiliyor. Program kapsamında katılımcılar Amerika’da 12-18 ay arası çalışma imkanı yakalıyor.

Mesai sayesinde 1.5 katı kazanç

Amerika’da çalışacak bir kişinin kira masrafı ve diğer aylık harcamaları hesaplandığında ortalama 1.000-1.100 dolarlık gideri olacağı hesaplanıyor. Programa katılanların alabileceği ücret 2.500 dolardan 4.000 dolara kadar yükseliyor. Çalışanlar maaşın yanı sıra mesaiye kalarak ekstra gelir kazanabiliyor. Amerika’da haftalık 40 saat üzeri çalışmak mesaiye giriyor ve mesai ücretleri normal çalışma saatlerinin 2 katı. Yani çalışanlar mesaiye kalarak maaşlarının 1.5 katı ekstra kazanabilir.

Online mülakat

Tüm çalışma programlarında mülakatlar online yapılıyor. Başvurular 'm.oxfordhousewat.com' sitesinden yapılabiliyor. Programa katılacak kişiler 3.800 dolar başvuru ücretinin yalnızca 500 dolarını önden ödüyor. Diğer yarısı ise 10 aya bölünerek taksitler halinde maaştan kesiliyor. Eğer başvuran adaylar kabul edilmez ise başvuru ücreti kendisine iade ediliyor.

Başvuranların hepsi kabul edildi

Konsolosluk verilerine göre; 2019'da 'Amerika'da Maaşlı Staj' programına başvuran 50 bin kişinin tamamı kabul edildi.

Hülya ÇAYLAK



