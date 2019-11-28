Hayvan Zulmünü ve İşkence Yasasını Önlemek adlı kanun, geçtiğimiz pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı. Yasa, insan olmayan -kuş, sürüngen, amfibikler gibi- canlılara yapılan, çarpma, yakma, boğma, işkence etme gibi kötü davranışları kapsıyor. Ocak ayında Demokratik Florida Kongre Üyesi Ted Deutch ve Cumhuriyetçi meslektaşı Vern Buchanan tarafından başlatılan yasa tasarısı, 2010 yılında ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve hayvan öldürme videolarının çekilmesini ve dağıtılmasını yasa dışı kılan Hayvan Ezme Video Yasağı Yasasını genişletti. Bununla birlikte, Kongre Üyesi Deutch'a yakın kaynaklara göre yeni yasa, hayvan tacizinin cezalarındaki büyük bir boşluğun da kapanmasını sağlayacak. ABD Temsilciler Meclisi tasarıyı ekim ayında gündeme getirdi ve Senato oylamaya sunmuştu.









Trump, ABD ordusunun geçen ay Suriye'de DAEŞ'in lideri Ebu Bekir El Bağdat'ı yıkmasına yardım ederek 'kahraman' olan köpek Conan'ı Beyaz Saray'a davet etti. Conan'ı onurlandıran Trump, daha sonra yasa tasarısını imzaladı.

Hayvana Zulmü ve İşkenceyi Önleme Yasası'nı çiğneyenler, para ve 7 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Humane Rescue Alliance'daki saha hizmetleri başkan yardımcısı Chris Schindler yaptığı açıklamada, "Bu yasa, Amerika'daki tek insancıl kanun uygulama kurumu olarak bizim için özellikle önemlidir' dedi. 'Çalışanlarımız, her yıl binlerce hayvan zulmü vakasını araştırıyor, ancak zulüm birden fazla ülkede gerçekleştiğinde, hayvanlar için adaleti tam olarak sağlayamıyoruz' dedi.

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