Voce music ve Suffolk county tarafından yapılan bu organizasyonda amaç Amerika’daki Türk vatandaşlarını bu festival ile yan yana getirmek, Türkiye'nin kültürel tanıtımı yapmak ve Türkiye de bulunan değerli sanatçılar ve müzisyenlere destek olmak. Pandemi dolayısıyla Amerika’ya ilk defa 4 büyük sanatçının geleceği bu organizasyon da minimum 8.000 bin maksimum 15 bin seyirci bekleniyor.