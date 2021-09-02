Kültür & Sanat Amerika'da ilk kez gerçekleşecek olan Türk festivali Konserleri 25 Eylül'de

Amerika'da ilk kez gerçekleşecek olan Türk festivali Konserleri 25 Eylül'de

Kültür & Sanat

Amerika'da ilk kez gerçekleşecek olan Türk festivali Konserleri 25 Eylül'de

25 Eylül 2021’de Amerika’da ilk kez gerçekleşecek olan Türk Festivali konserleri kapsamında Türkiye’den Linet, Koray Avcı , Volkan Konak ve Eypio, Long Island New York Eisenhower Park’ta sahne alacaktır.

02 Eylül 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Voce music ve Suffolk county tarafından yapılan bu organizasyonda amaç Amerika’daki Türk vatandaşlarını bu festival ile yan yana getirmek, Türkiye'nin kültürel tanıtımı yapmak ve Türkiye de bulunan değerli sanatçılar ve müzisyenlere destek olmak. Pandemi dolayısıyla Amerika’ya ilk defa 4 büyük sanatçının geleceği bu organizasyon da minimum 8.000 bin maksimum 15 bin seyirci bekleniyor.

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