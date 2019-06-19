ABD Alaska’da 2 Haziran’da Cynthia Hoffman’ın (19) cesedi ormanlık alanda bulundu. Cynthia, tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü. Aralarında Cynthia’nın arkadaşı Denali Brehmer’in (18) de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Indiana eyaletinde Darin Schilmiller’ın (21) gözaltına alınması cinayetin ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

9 MİLYON DOLAR

Çocuk pornosu ve cinayet fetişizmi olan Darin Schilmiller, internetten Denali Brehmer ile tanışmıştı. Kendisini zengin biri olarak tanıtan Darin Schilmiller, Denali Brehmer’e “Bana, tecavüz ve cinayet videosu gönderirsen 9 milyon dolar (52.5 milyon lira) veririm” dedi. Denali Brehmer, kurban olarak 12 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olan Cynthia Hoffman’ı seçti.

VİDEO ÇEKTİLER

Denali Brehmer sonra da parayı paylaşma vaadiyle yaşları 16 ile 19 arasında değişen biri kadın 4 kişiyi cinayete teşvik etti. Olay günü 5 katil, Cynthia ile birlikte ormanlık alana gitti. Cynthia’ya “Seni ağaca bağlayıp fotoğrafını çekeceğiz” dediler. Sonra da tecavüz ettikleri genç kızı öldürdüler. Bu sırada çektikleri videoyu da Darin Schmiller’a gönderdiler.

İTİRAF ETTİLER

Cesedin bulunmasının ardından Cynthia ile birlikte görülen son kişiler oldukları için gözaltına alındılar. Gözaltında cinayeti itiraf ettiler. Denali Brehmer’in cep telefonunda Darin Schilmiller’a gönderilen videolar ve mesajlar bulundu. Genç kadının, Darin Schmiller’a 8 ve 15 yaşındaki 2 kıza ait çocuk pornoları da gönderdiği de belirlendi. (Posta)