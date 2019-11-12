Amerika'da ilginç bir 'vefa' olayı yaşandı. Henüz 10 yaşındayken Boston'dan denize cam bir şişe içinde mektup bırakan Max Vredenburgh'a 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, şimdi 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston'dan denize bırakmıştı. Dokuz yılda Atlantik Okyanusu'nu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor. Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, 'Lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırıyor.

Beklediği cevap 9 yıl sonra geldi

2010 yılının Ağustos ayında yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'un beklediği cevabı yazdı.





Şişeyi 10 Ekim'de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak nerede şişenin karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orijinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

"9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.