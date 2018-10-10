Amerika'dan Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'yla ilgili FBI teklifi
ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz" açıklamasında bulundu
ABD, Suudi Arabistan isterse gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iddiaları incelemek üzere İstanbul'a FBI ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
AMERİKA BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI
Amerika Başkan Yardımıcı Mike Pence yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz" dedi.
CEMAL KAŞIKÇI'DAN 8 GÜNDÜR HABER YOK
Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.