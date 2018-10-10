ABD, Suudi Arabistan isterse gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iddiaları incelemek üzere İstanbul'a FBI ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

AMERİKA BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Amerika Başkan Yardımıcı Mike Pence yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI'DAN 8 GÜNDÜR HABER YOK

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



