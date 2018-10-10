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Amerika'dan Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'yla ilgili FBI teklifi

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz" açıklamasında bulundu

10 Ekim 2018, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 15:42
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ABD, Suudi Arabistan isterse gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iddiaları incelemek üzere İstanbul'a FBI ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

AMERİKA BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Amerika Başkan Yardımıcı Mike Pence yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI'DAN 8 GÜNDÜR HABER YOK

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.


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