ABD'nin Missouri eyalaeitnde böylesi ancak filmlerde olur denecek bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Taylor Russey adında bir barmaid müşterisinin bahşiş olarak verdiği bir loto kuponuyla büyük ikramiye kazandı.

Taylor Russey, New York Post'a verdiği demeçte adını açıklamak istemeyen erkek müşterisinin kendisine zaman zaman normal bahşişle birlikte oynanmış loto kuponları verdiğini söyledi. Yine bir gün Amerika'daki adı 'Powerball' olan loto oyununun kuponunu bahşiş olarak bu düzenli müşterisinden alan Taylor Russey, barda bulunan makineye kuponu okuttuğunda gözlerine inanamamış. Kupona 51 bin dolar (yaklaşık 300 bin lira) büyük ikramiye isabet ettiğini gören Russey müşterisine minnettar.

Taylor Russey, işini bırakmayacağını çünkü vergiler düşülünce ikramiyenin azalacağını ve bu parayla geçinmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Genç kadın parayla diş tedavisi yaptıracağını ve yine de çok mutlu olduğunu belirtiyor...