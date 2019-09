Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti

Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi