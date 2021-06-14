Amerikalı oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de Kurtuluş filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Oyuncu, 1976 tarihli Şebeke filminde canlandırdığı televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki Superman filminde yer alan Beatty, ayrıca Baş Sayfa (1974), Nashville (1975) ve Başkanın Bütün Adamları (1976) filmlerinde rol almıştı.