Amerikalı polis, kadının kalçasını gizlice çekerken yakalandı

ABD'de bir polis memuru, Houston'daki Drake konserinde gizlice bir kadının kalçasını cep telefonuna çekiyor. Houston Polis Departmanı, sapık polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

''HAYRETE DÜŞTÜM''

Polisi suç üstü yakalayan Chalice Williams, sadece birkaç metre önünde durup Toyota Center'daki konserin tadını çıkarırken çektiği fotoğraflara ilişkin şaşkınlığını gizleyemedi.Williams, polis yakalandıktan sonra ''Hayrete düştüm.'' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Houston Polis Departmanı 3 Ekim Çarşamba günü bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bir sözcü konuyla ilgili ''Memurlarımızdan birinin eylemlerini geçen akşam bir konserde gösteren bir videodan haberdarız.'' diye konuştu.