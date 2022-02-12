ABD ayrıca geçen yıl 69,6 milyar dolarlık bilgisayar aksesuarı, 66,1 milyar dolarlık telekomünikasyon ekipmanı, 69,6 milyar dolarlık yarı iletken ve 100 milyar dolarlık bilgisayarı ülke sınırlarından içeri aldı. 2020 ile karşılaştırıldığında bu ürünlerin ithalatlarında yaşanan artışlar şöyle: Telefon (22,8 milyar dolar), bilgisayar aksesuarı (12,9 milyar dolar), telekomünikasyon ekipmanı (7,58 milyar dolar), yarı iletken (11,1 milyar dolar) ve bilgisayar (10,9 milyar dolar).

BEA’nın yayımladığı verilerde ABD’nin yukarıda bahsettiğimiz ürünlere ait ihracat rakamları da yer alıyor. Buna göre, ABD, geçen yıl 66 milyar dolarlık yarı iletken ihraç etti. Diğer ürünlerdeki ihraç verileri şöyle: Elektrikli cihazlar (42,8 milyar dolar), bilgisayar aksesuarları (29 milyar dolar), telekomünikasyon ekipmanı (32,5 milyar dolar), telefon (30,1 milyar dolar) ve bilgisayar (17,4 milyar dolar). Bu ürünlerdeki 2020 yılıyla karşılaştırıldığında yaşanan ihracat artışları şöyle: Yarı iletken (10,9 milyar dolar), elektrikli cihazlar (4,6 milyar dolar), bilgisayar aksesuarları (3,9 milyar dolar), telekomünikasyon ekipmanı (1,51 milyar dolar), telefon (5,9 milyar dolar) ve bilgisayar (1,49 milyar dolar) .







