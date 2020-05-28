Amerikalılar corona virüs aşısı yaptırmayı düşünmüyor
ABD'de yapılan ankette, yeni tip corona virüs salgınına karşı ileride aşı bulunsa bile Amerikalıların yarıdan fazlasının aşıyı kullanma konusunda çekinceli olduğu ortaya çıktı.
28 Mayıs 2020, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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The Associated Press-NORC Center ortaklığında gerçekleştirilen ankette, corona virüse karşı aşı geliştirilmesi halinde Amerikalıların aşı yaptırma konusunda kaygılı olduğu kaydedildi. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 20'si corona virüs için aşı olmayı reddedeceğini belirtirken, yüzde 31 de kararsız olduğunu dile getirdi.
Güvenlik endişesi öne çıktı
Aşı olmayı reddeden veya kararsız olan yüzde 51'lik kesim gerekçe olarak "güvenlik" endişesi taşıdıklarını aktarırken, yüzde 49'su ise ailelerini ve toplumu korumak için aşı olacaklarını kaydetti. Anketteki yaş dağılımına göre de 60 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 67'si aşı olmayı kabul ederken, 60 yaş altı katılımcılarda ise bu oranın yüzde 40'a düştüğü görüldü.
AA
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