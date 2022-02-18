Dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisine benzer hikayeler gerçek hayatta da yaşanıyor. FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı. FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.

Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı. Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.

Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi. Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.