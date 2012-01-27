Amerikan efsanesi Chevrolet Camaro, Türkiye’de...

Güçlü performans, göz alıcı tasarım ve lüks otomobili bir arada arayanlar için, efsanevi mirasıyla Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro bayiliklerinde yerini aldı.

Chevrolet markasının ikonik spor otomobili ve "Dünya'da Yılın Otomobil Tasarımı" ödülüne sahip efsane Chevrolet Camaro modelleri, hem Coupe hem de Cabrio modeli ile Türkiye pazarına girdi. Chevrolet bayilerinde yerini alan Chevrolet Camaro; efsanevi retro tasarımı, kusursuz sürüş deneyimi, mükemmel performansı ile gücü, tasarımı ve lüksü bir arada arayanlar için en ideal seçim. Chevrolet Camaro’ların fiyatları 95.000 Euro’dan başlıyor.



Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Tolga Atmaca “Camaro zaten dünya çapında efsanevi bir model. Dolayısıyla Chevrolet Camaro’nun satışı bizim için de heyecan verici bir süreç. Şu anda 11 adet Chevrolet Camaro satış ve satış sonrası hizmet verecek bayiliğimiz bulunuyor. Efsanevi Chevrolet Camaro’nun da pazara sunulması ile otomobil pazarında yeni bir segmente hitap ediyor olacağız.Chevrolet Camaro’nun Türkiye pazarına geleceğini duyurduğumuz ilk andan bu yana

modelimize ilgi büyük” dedi.

Hayal gücünün ötesinde, tüm zamanları bir araya getiren tasarım



Ayrıntılara verilen önem ve tasarım anlayışının yeniden harmanlanması, yeni Chevrolet Camaro'nun iç mekan tasarımını tanımlıyor. Kare çerçeveli ve yuvarlak göstergeli, derinlemesine yerleştirilmiş bir çift gösterge grubu, efsanevi Camaro’ların izlerini taşıyor.



Mükemmel Güç



569 Nm tork üreten 432 beygir gücündeki 6.2 litre V8 motoru, yeni Camaro’nun atak ve güçlü görünümüne uygun olan gücü vurguluyor. Chevrolet Camaro, altı ileri otomatik şanzımanda ise, 405 beygir/556 Nm sağlıyor ve içerdiği yakıt tasarruflu GM Aktif Yakıt Yönetim sistemi ile de düşük yük şartlarında sadece dört silindir kullanabilme özelliğine sahip olabiliyor.



Camaro Coupe ve Convertible



Kuvvetli, alçak duruşu ve orijinal konsepte sadık kalan önden arkaya gövde oranlarına sahip yeni Chevrolet Camaro Cabrio’nun tasarımı, coupe tasarımından izler taşıyor. Chevrolet Camaro Cabrio’nun üstünü açmak yalnızca 20 saniye sürüyor. Kalın, dayanıklı ve oldukça sessiz bir sürüş sağlayan akustik malzemelerden üretilen Chevrolet Camaro Cabrio’nun arka camı ise, özel buğu önleyici özelliğe sahiptir.



Daha fazla güç arayanlar için: Chevrolet Camaro spor modu



Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC) ve çekiş kontrolü standart donanım olarak gelen Chevrolet Camaro’da, daha yüksek performans amaçlı kullanım için ayarlanabilen bir spor modu da bulunuyor. Ayrıca 6-ileri manuel şanzıman ile Chevrolet Camaro, sürekli olarak hızlı kalkış sağlayan bir kalkış kontrolüne olanak tanıyor. Dört pistonlu alüminyum Brembo kaliperler ile frenlenen geniş ve havalandırmalı diskler (355/365 mm), etkileyici bir fren performansı sunuyor. Chevrolet Camaro, çift kademeli ön hava yastıkları, ön koltuğa monte edilmiş boyun hava yastıkları ve tüm yolcular için perde hava yastıklarını içeren kapsamlı güvenlik özelliklerini de beraberinde getiriyor.

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