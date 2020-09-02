Amerikan rüyası gerçek mi? - ABD’de yaşam ve girişimci olmak

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar süper olduğuna dair yüzlerce film izledik. Amerikan Rüyası aslında çok çalışma ile başarı, refah ve şöhretin yakalanabileceği fikrini savunan bir düşünce biçimi ve geleneği. Aynı zamanda Amerika'ya ekonomik veya siyasi sebeplerle kaçan göçmenlerin, hayallerini süsleyen geleceğe verdikleri isimdi. İçinde bulundukları sefaletten kurtulmak için milyonlarca Avrupalı, Amerika'yı 'taşı toprağı altın' bir coğrafya olarak görmüşlerdi. Ancak 19. yüzyılın başından itibaren çabuk zengin olma fikri geliştikçe bu fikir de zayıflamaya başladı. Peki günümüzde Amerikan rüyası gerçek mi yoksa sadece klişeden mi ibaret?







