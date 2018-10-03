Amerika’nın gizemli Türkleri

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir etnik gruba dair araştırmalar şaşırtıcı iddialar ortaya koydu. Eyaletin Sumter isimli ilçesinde kendilerine "Türk" diyen esmer tenli bir halk, bu yörenin farklı bir tarihi olduğu ihtimalini gündeme getirdi. Bölgedeki Türk topluluğu ise şimdi yaşadıkları topraklara bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan geldiklerini ve bir zamanlar Kafkasya'da yaşayan Arap kökenli insanlardan olduklarını söylüyor. Haberde bu topluluğun ilk üyelerinden olan Joseph Benenhaley'in Osmanlı'daki asıl isimin muhtemelen "Yusuf bin Ali" olduğu belirtiliyor. Benenhaley'in 1775-1783 yılları arasındaki Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında gözcü olarak görev yaptığı bilgisi bulunuyor. Bir generalin Benenhaley'e evlenerek yuva kurması için bir arazi hediye ettiği ve adamın bu arazide bir çiftlik kurduğu ifade ediliyor.

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Benenhaley'in torunlarından Brian Benenhaley ise beyaz Amerikalıların esmer tenli babasını küçümsemediğini fark ettiğini söylüyor. Şu anda 44 yaşında olan Brian Benenhaley, kendilerini beyaz olarak adlandırmalarına rağmen tıpkı siyahiler gibi ayrımcılık yaşadıklarını belirtiyor. (Sabah)