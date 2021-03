Toplumda cinsiyet eşitliğine ve kapsayıcılığa, öncelikleri arasında yer veren Amgen, global olarak yürüttüğü Amgen WE2 (Women Empowered to be Exceptional - Amgen Sıra Dışı Kadın Liderler) programı ile, kadın çalışanlarını güçlendirerek, sıra dışı sonuçlara ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor. Türkiye’de de devam eden program ile çalışanların birbirlerine katkı sağladığı, bireysel ve takım olarak geliştiği ve başarılı deneyimler edindiği bir iş ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Amgen Türkiye ve Gensenta İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Kozcağız, “WE2, sıra dışı kadın liderlerin yetiştirilmesi adına oluşturulmuş özel bir program. Amgen’de, ortak hedeflerimiz doğrultusunda, yenilikçi anlayışa ve çalışma modellerine yatırım yapıyoruz. Kadınların her alanda yarattığı değerin, rol aldıkları şirketlerde artan verimliliğin ve yükselen performansın farkındayız, biz Amgen olarak bu etkiyi büyütmek ve pozitif etkinin yayıldığı alanı daha da genişletmek istiyoruz” dedi.





Amgen’in insan kaynakları politikasının temelinde “Amgen’deki her iş ve her çalışan önemlidir” bakış açısının yattığını dile getiren Filiz Kozcağız, “Toplam kadın çalışan oranımız yüzde 40. Yönetim ekibinde bu oran yüzde 65’lere kadar yükseliyor. Şirketimizde başarının sürdürülebilir olması adına, tüm ekip üyelerinin birbirlerinin yeteneklerini ve geçmişlerini kucakladıkları ve bunlardan yararlandıkları; kapsayıcı, yüksek performanslı bir kültür benimsiyoruz. Çeşitlilik bizim için çok değerli. Çalışanlarımızın profesyonel tutkularını takip etmeleri ve tam potansiyellerini ortaya çıkarmaları için kendi yol haritalarını çizmelerine olanak tanıyan, fırsatlarla dolu bir çalışma ortamı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kozcağız, “Bu amaçla geçtiğimiz yıl başlattığımız WE2 mentorluk çalışmasında, farklı ülkelerden 6 üst düzey kadın yöneticimizi 'mentor' ve 9 kadın çalışanımızı 'mentee' olarak bir araya getirdik. Eğitimler sonrası, bire bir olarak devam eden mentorluk görüşmelerinde gözlemlediğimiz karşılıklı öğrenimler ve paylaşılan faydalar gerçekten mutluluk verici” diye ekledi.

Farklı departmanların kadın ve erkek gönüllü çalışanlarından temsilcilerin görev aldığı WE2 programı, vizyonunu “Amgen’in en iyi işveren olma yolunda, temel taşı olmak ve cinsiyet çeşitliliğini yukarı seviyelere taşıyarak iş performansını artırmak” olarak belirliyor. Bu doğrultuda, Kariyer Gelişimi, Ebeveynlik, İş-Yaşam Dengesi başlıkları altında stratejik açılımlar belirleyen Türkiye ve Orta Doğu Afrika ekiplerinden oluşan grup, “Kariyerine Yön Ver (Unfasten Your Career Belt)" panelleriyle çalışanlar için farklı pencereler açıyor.

