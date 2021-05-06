Amgen’deki her iş ve Amgen çalışanı önemli

Firma olarak kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Amgen Türkiye ve Gensenta ofislerimizde, Yenibosna ve Şekerpınar’da bulunan 2 fabrikamızda toplamda 1000 civarı çalışanımız bulunuyor.

Sizce çalışan dostu işveren ne anlama geliyor?

Amgen olarak her görev ve her çalışanımız değerlidir bakış açısı ile katılımcı, saygılı, bireysel sorumluluk ve değerler çeşitliliği sunan bir ortam yaratmak ve farklı alanlarda potansiyel sahibi yetenekleri organizasyonumuza katmak önemli hedeflerimiz arasında. Güveni, bireysel girişim ve kaliteli sonuçlar elde ederek güçlendiriyoruz. Bilimsel buluşları, laboratuvardan kliniğe ve buradan da hastalarımıza eriştirmek; hastalarımız, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en yüksek değer yaratmak için takım olarak hızlı çalışmak çok kritik. Takım yapımız ile tüm birimlerin büyük resmi görmesi ve çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için fırsatlar yaratıyoruz.

Firmanız açısından İK uygulamalarının önemi nedir?

Amgen Türkiye ve Gensenta olarak “Amgen’deki her iş ve her Amgen çalışanı önemlidir” odaklı insan kaynakları politikası ile mutlu bir çalışan deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm ekip üyelerinin birbirlerinin yeteneklerini kucakladığı; yeteneklerinden ve geçmişlerinden yararlandığı kapsayıcı bir kültür deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Amgen ve Gensenta olarak “Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe!” diyerek, işveren markamızın değer vaadini oluşturduk. Geçtiğimiz sene işveren marka çalışmamızı tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini almak adına odak grupları kurduk ve bu görüşmelerden çıkan sonuçlar işveren marka vaadimizin temel taşlarını oluşturdu. Bunun üzerine, güzel bir iletişim çalışması yaparak yaşanan deneyimi, çalışma kültürünü en iyi anlatan ifadeyi anket yoluyla çalışanlarımıza sorduk. Sağlığa hizmet etmeyi, bilim odaklı olmayı var olma amacının merkezinde tutan bir kültürde çalışıyoruz. “Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe” aslında bizim değerlerimizin ve var olma amacımızın bir yansıması. Yolumuza bilimin ışığında devam ederken, hayal gücümüz ile de işimize değer katıyoruz.

Amgen Türkiye 2021’in En İyi İşverenleri Listesi’nde

Amgen Türkiye ekibi olarak, değerlerimiz ışığında çıktığımız gelişim yolculuğumuzda anlamlı bir dönüm noktasına vardık. Tüm dünyada en iyi işverenleri ödüllendiren Great Place to Work® Turkey Enstitüsü'nün, işyerlerinde güven, saygı, yaptığı işten gurur duyma ve takım ruhu gibi farklı odak alanlarında yürüttüğü 2021 araştırmasına, Amgen Türkiye çalışanlarımızın %85’i gönüllü olarak katılmış, 2021 Türkiye Great Place to Work® sertifikasını kazanmıştık. Sürecin son aşamasında ise, 29 Nisan 2021'de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklanan sonuçlar sonrasında artık Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Amgen’in benzersiz DNA’sını oluşturan çalışanlarımızın başarısı ve bu başarıyı birlikte kutlayabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz! Her türlü çalışma koşulunda kurum kültürümüzü en iyi şekilde yaşatan Amgen ailesine teşekkür ediyoruz.

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