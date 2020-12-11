Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?
Amigurumi, Japonca’da oyuncak yapma sanatı anlamına geliyor. Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Peki, amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?
11 Aralık 2020, Cuma 17:12 Son Güncelleme:
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Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu. Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan Amigurumi bebek yapımını öğrenerek siz de bebeğinize kendi ellerinizle bu oyuncaklardan yapmak ister misiniz?
Amigurumi yapmak için hangi malzemeler kullanılır?
- İnce uçlu tığ
- Amigurumiye uygun yün
- İlmek işaretleyicisi
- Oyuncağın şekline göre süsleme için kullanılacak ek malzemeler ( Düğme, kumaş parçaları vb.)
- İçini doldurmak için elyaf
Amigurumi için hangi ip tercih edilir?
Her türlü iple amigurumi yapılır ancak ince ve tüylenme yapmayan ipler amigurumi için daha uygundur. Kolay kopmayan ip tercih ederseniz oyuncağınız daha uzun ömürlü olacaktır.
Amigurumi nasıl yapılır?
Tığ örgü ve sık iğne yapmayı bilmiyorsanız öncelikle bu konudaki videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şekle göre elinizdeki tarife göre örgünüze başlayın. İlmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz.
İstediğiniz şekli ördükten sonra oyuncağınızın içini elyafla doldurun ve fotoğraflara bakarak süslemesine geçin.