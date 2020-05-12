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Magazin Amine Gülşe minik kızına seslendi: Bir minik gülüşüne ölürüm

Amine Gülşe minik kızına seslendi: Bir minik gülüşüne ölürüm

Magazin

Amine Gülşe minik kızına seslendi: Bir minik gülüşüne ölürüm

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe ilk Anneler Günü’nü kutladı. "Anne olmak hiç kolay değilmiş" diyen Gülşe, kendi annesine de seslendi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

12 Mayıs 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe, Haziran 2019’da evlenmişti. 30 Mart’ta da kızları Eda dünyaya gelmişti. Amine ilk Anneler Günü’nü önceki gün kutladı. “Anne olmak hiç kolay değilmiş. Her şeyden önce hep yavrusunu düşünmek, onu koruyup kollamak, her gün sevgilere boğmak, bir minik gülüşüne ölüp bitmek varmış” dedi.

Amine Gülşe, kendi annesi Gülter Gülşe’ye de şöyle seslendi: “30 yıldır bıkmadan, usanmadan, oflamadan hep yanımdasın, sana minnettarım. İnşallah Eda da benim sana baktığım gibi bana aşkla bakar.

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