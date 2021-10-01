Amine Gülşe tek başına alışveriş turunda
Fenerbahçe’de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, geçtiğimiz gün Sarıyer’de objektiflere yansıdı. Amine Gülşe alışveriş yapmaya geldiğini belirtti.
01 Ekim 2021, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Amine Gülşe alışveriş yapmaya geldiğini belirtti. Günün erken saatlerinde tek başına AVM'ye gelen Amine Gülse, hızlı adımlarla alışveriş turunu tamamladı.
AMİNE GÜLŞE SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI
Markalar Sokağı'nda vale noktasından aracını teslim alırken görüntülenen 28 yaşındaki güzel oyuncu, soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.