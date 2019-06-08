İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil, Ağustos 2015’te Alman popçu Mandy Capristo’yu terk edip 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile flörte başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürmüş, 5 ay sonra devreye tekrar Mandy Capristo girmişti.

Ocak 2017’de ise Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin yarım kalan aşkı alevlenmişti. Amine Gülşe bayramın son günü kına gecesi düzenledi. Swissotel The Bosphorus İstanbul’daki gece çok renkliydi. Mesut Özil, kınayı ‘bastı’. Otele ‘Ölürüm Türkiye’ şarkısıyla girdi. Sonra Amine Gülşe ile ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısıyla oynadı.

SALONA MEHTER MARŞI İLE GELDİLER

Dün akşam da nikah vardı. Düğün Beşiktaş Four Seasons Otel’de yapıldı. Aralarında iş ve spor dünyasının isimlerinin de bulunduğu bine yakın davetli katıldı. Çift, salona Mehter Marşı ile girdi. Çiftin dans şarkısı Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ parçası oldu. Amine Gülşe Berta marka gelinlik giydi, Mesut Özil’in damatlığı ise Alessandro Martarana imzasını taşıyordu. Mesut Özil, “Konuklardan düğün hediyesi istemiyoruz. Yardıma muhtaç çocukları ameliyat ettirirseniz çok seviniriz” açıklamasını yaptı.

16 BİN KİŞİYE YEMEK

Mesut Özil, Kızılay aracılığı ile iki bini Suriye’deki savaştan kaçıp kamplarda kalanlar olmak üzere 14 farklı aşevinde ihtiyaç sahibi 16 bin kişiye yemek verdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Mesut Özil’in düğün yemeği müthiş oldu” diye konuştu.

POSTA/Hakan Kırarslan

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