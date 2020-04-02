İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin kızları Eda birkaç gün önce dünyaya geldi. Mesut Özil doğum hediyesi olarak Amine Gülşe’ye, Londra’daki 80 milyon TL’lik malikanesini verdi. Tapuyu eşinin üzerine yaptı.

'Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için'

Yıldız futbolcu, Amine Gülşe’ye evlilik teklif ettiğinde 200 bin TL’lik tektaş, nişan töreninde 75 bin TL’lik bileklik ve 100 bin TL’lik saat, düğün hediyesi olarak da İstanbul’da bir daire hediye etmişti. Amine Gülşe pahalı hediyeler için “Her şey ikimizin ve doğacak çocuklarımız için” yorumunu yapmıştı.

Mesut Özil bugünlere gelmesinde kendisine destek olan ailesi, akrabaları ve yakın arkadaşlarına da maddi anlamda hep destek oluyor.

Evde neler var?

1200 metrekare

8 yatak odası

2 salon

Açık-kapalı yüzme havuzu

Sauna ve hamamın da olduğu SPA

1 sinema salonu





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