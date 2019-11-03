Eylem İpek ŞAFAK / eylem.ipek@posta.com.tr

7 Haziran’da görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Amine Gülşe ile Mesut Özil, ünlü futbolcunun Arsenal’de top oynaması sebebiyle Londra’da yaşıyor

Gurbette olduklarını eşine hissettirmemek için Gülşe, eşine her gün Türk mutfağından yemekler yapıyormuş. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Özil’in takım arkadaşlarını yemeğe davet etmiş.

Türk mutfağının geleneksel tatlarından ziyafet sunan Gülşe, yabancı futbolculardan övgü dolu yorumlar almış.

Ablası yanına gidiyor

Bir döneme ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisi ile damgasını vuran Meltem Miraloğlu daha sonra ortalardan kaybolmuştu. 32 yaşındaki oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti.

Miraloğlu’nun, yıllar sonra ABD'de kendisini evlatlık alan 80 yaşındaki Patrick isimli adamla evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya hesabından ağlamaklı bir videosunu paylaşan oyuncuyu ablası Sibel Miraloğlu, yalnız bırakmak istememiş ve Amerika’ya gitme kararı almış. Miraloğlu’nun annesinin ise Meltem’in bu evliliğini tasvip etmemesinden dolayı kızıyla gorüşmediği iddialar arasında.