Ürdün’ün başkenti Amman Orta Doğu mutfağının tüm özelliklerini yansıtıyor. Arap ve bedevi kültüründen de etkilenmiş Ürdün mutfağı et ve hamur işi ağırlıklı olup çok derin bir mutfak kültürüne sahip değil. Dünyanın en büyük zeytin üreticilerinden olan Ürdün’de genellikle yemeklerde zeytinyağı kullanılır. Sokakta falafel köfte satan esnafa çok sık rastlamak mümkün. En kolay bulunabilen yiyecekler falafel, kebap çeşitleri ve ızgara etlerdir. Bunlar da genellikle pide, dürüm ya da yanında pilav ile servis edilir. Tatlı olarak genellikle şerbetli tatlılar bulunmakta. Baklava, helva, kadayıf ve künefe halk tarafından çok sevilen tatlılar. Baharat olarak genellikle zahter denilen Doğu Akdeniz'e özgü bir kekik türü kullanılmakta.

Amman’da ne yenir?

Humus

Ezilmiş nohut, limon suyu ve tuz ile karıştırılır. Oldukça lezzetli, doyurucu ve besleyici bir meze.

Falafel

Ezilmiş nohut, bir miktar sebze ve baharatla yoğurularak kızartılan etsiz köfte. Orta Doğu ülkelerinde çok yenilen bir yemek çeşidi.

Mansaf

Mansaf ülkenin geleneksel yemeklerinde olup pilav, kuzu eti ve jameed denilen, keçi sütünden yapılmış ekşi bir yoğurtla yapılmakta.

Kibbeh

Dışı hamur şekline getirilmiş bulgurun içine yarı kavrulmuş kıyma konularak yapılır. Ardından derin yağda pişirilir ve servis edilir.

Maklube

Yemek önceden pişirilmiş kuzu eti, çam fıstığı, badem, kızartılmış patlıcan ve pirinçten yapılıyor. Çeşitli baharatlar ile lezzet katılır. Tepsiye kat kat dizilen malzeme az miktarda suyla pişirildikten sonra ters çevrilerek servis edilir. Patlıcan yerine patates, et olarak da kuzu yerine tavuk kullanılabilmekte.

Pella

Bu bir meze tabağı. Tabakta farklı mezeler sunulur.

Sayadiyeh

Sayadiyeh tarçınlı, baharatlı bir pilavın üzerine kızarmış balık parçaları konularak sunulan bir yemek.

Bedevi Yemekleri

Bedevi yemekleri çölde yaşayan bedevilerin kültüründen gelmekte. Genellikle koyun veya tavuk etinin domates ile birlikte soslu olarak pişirilmesi şeklinde yapılıyor. Bu tarifler değişiklik gösterebilir.

Amman’da gezilecek yerler

Amman, Ürdün’ün siyasi, ticari ve turistik en büyük şehri. Şehrin batısında yer alan bulvarlarda alışveriş yapabilir, şık restoran ve kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Gece hayatı da şehrin özellikle batı kesiminde oldukça hareketli. Ayrıca şehir, dünyanın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden. Amman'ın tarihi Taş Devri'ne dayanıyor. Orta Doğu'da bugüne dek keşfedilen en büyük Neolitik yerleşimlerden Citadel Tepesi (M.Ö.6500) Erken Tunç Çağı mezarları (M.Ö. 3300-1200) burada bulundu.

Orta Doğu’nun bu eski ve gizemli şehrin halkı M.Ö. 13. yüzyılda Ammonitler tarafından Rabbath Ammon olarak adlandırılmaktaydı. İncil'e göre şehir Ammon Krallığı'nın başkenti idi. Helenistik dönemde şehrin adı Filadelfeia olmuştur.

635 yılında Müslümanların eline geçen Amman, 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmış II. Abdülhamit zamanında Rusya'dan kaçarak Osmanlı’ya sığınan Çerkezlerin bir kısmı Amman civarına yerleştirildi. Osmanlı döneminde bedevilerin yaşadığı bir su kaynağı görevi görmüş ve fazla gelişme yaşandı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz mandasına giren şehir 1946'da Ürdün Krallığı'nın başkenti olmuştur.

Ürdün'ün başkenti Amman, çöl ile bereketli Ürdün Vadisi arasında engebeli bir alanda ideal bir konumda yer alan eski ve modernin bir arada olduğu eşsiz bir karışım. Şehrin doğu kesimi geleneksel bir İslam şehri olup burada çok sayıda Filistinli mülteci yaşıyor. Batı kesimi ise yeşillik içinde kafeler ve sanat galerileri ile dolmuştur. Doğu ve batı kesim arasında fiyat farklılıkları da var. Amman’ın her yerinde geçmişine dair izler görmek mümkün. Amman şehri farklı dinlere, kültürlere mensup ve misafirperver bir nüfusa sahip.

Amman Kalesi

Kale, Amman'ı oluşturan yedi tepeden birinin üzerine kurulmuştur. Cilalı Taş Devri'nde kalma buluntulardan bu yana yerleşim bulunmakta. Emevîler dönemine kadar farklı halkları yaşadığı kale 1878 yılına kadar çoğu zaman Bedevilerin ve mevsimlik çiftçilerin kullandığı terk edilmiş bir kalıntı yığını haline geldi. Amman Kalesi, uzun bir süre önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptı. İçinde Roma Dönemi eseri Herkül Tapınağı, 5. ve 6.yy’a tarihlenen Bizans Kilisesi, Ummayad Sarayı, Ulusal Arkeoloji Müzesi yer alır.

Ürdün Müzesi

Ürdün medeniyetlerinin farklı çağlarından kalma pek çok tarihî ve kültürel eseri burada bulmak mümkün.

Kraliyet Otomobil Müzesi

Kral Hüseyin'in kişisel koleksiyonundan 70'den fazla klasik otomobil ve motosikletin sergilendiği ünlü müze.

Çocuk Müzesi

Burası aynı zamanda bir oyun alanı. Çocuklar ile vakit geçirmek için çok elverişli. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Amman’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



