Among Us, dünya genelinde en çok indirilen mobil oyun oldu
Among Us, geçtiğimiz yıl dünya genelinde en çok indirilen mobil oyun oldu. Apptopia tarafından paylaşılan rakamlara göre, oyunun dünya genelindeki indirme sayısı 264 milyon oldu.
11 Ocak 2021, Pazartesi 13:24 Son Güncelleme:
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Apptopia’ya göre bu indirme sayısı Among Us’ın hâlâ yılın en çok kazandıran oyunları listesinde ilk 10 sırada bulunan PUBG Mobile ve Roblox gibi oyunları geride bırakmasını sağladı.
Among Us’ın popülarite kazanmasında Twitch de önemli bir rol oynadı. Koronavirüs karantinasının son zamanlarında ilgi görmeye başlayan oyun, kasım ayında neredeyse 500 milyon oyuncuya ulaşmıştı.
Oyun, mobil cihazların yanı sıra Nintendo Switch ve PC üzerinde de oynanabiliyor. Oyunun Xbox Series X ve S versiyonlarının da yayınlanması planlanıyor.
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