Among Us, dünya genelinde en çok indirilen mobil oyun oldu

Apptopia’ya göre bu indirme sayısı Among Us’ın hâlâ yılın en çok kazandıran oyunları listesinde ilk 10 sırada bulunan PUBG Mobile ve Roblox gibi oyunları geride bırakmasını sağladı.

Among Us’ın popülarite kazanmasında Twitch de önemli bir rol oynadı. Koronavirüs karantinasının son zamanlarında ilgi görmeye başlayan oyun, kasım ayında neredeyse 500 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

Oyun, mobil cihazların yanı sıra Nintendo Switch ve PC üzerinde de oynanabiliyor. Oyunun Xbox Series X ve S versiyonlarının da yayınlanması planlanıyor.











