İştah kabartan bir pasta: Amonyaklı pasta tarifi

Yapımı zahmetli gibi görünse de evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz amonyaklı pasta tarifi misafirleriniz tarafından çok sevilecek. Sevdiklerinize hazırlamak için amonyaklı pasta tarifi arıyor ya da amonyaklı pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Amonyaklı pasta tarifi için "Amonyaklı pasta tarifi: Amonyaklı pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Amonyaklı pasta tarifi

Amonyaklı pasta malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı gıda amonyağı

Kontrollü bir şekilde aldığı kadar un

Amonyaklı pasta muhallebisi için:

2 litre süt

2 su bardağı süt

6-7 yemek kaşığı un

1 paket kakao

1 yumurta sarısı

25 gram margarin

Amonyaklı pasta yapılışı

Tüm malzemeler karıştırılıp güzelce yoğrulmaya başlanır. Kulak memesi kıvamından biraz sert olana kadar yoğrulur. Tepsinizin boyutlarına göre hamuru 6-7 parçaya ayırın. Un serpiştirerek 1-2 cm kalınlığında açılır. Büyük bir tepsi kullanırsanız 4-5 kat olacaktır. Yemek tabağı büyüklüğünde açılan hamurlar çok katlı bir pastaya benziyor. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 4-5 dakika pişirilir. Çift tepsi kullanırsanız işinizi daha çabuk bitirebilirsiniz. Pişme işlemi bittikten sonra bir kat hamur bir kat muhallebi olacak şekilde üst üstte dizelim. Muhallebi sıcak olarak kullanılacak ocaktan alır almaz işlemi başlatın. Muhallebi yapımı için tüm malzemeleri karıştırın. Kıvam alınca ocaktan alıp içerisine margarini ilave edin. Üzerine Hindistan cevizi serpiştirip 1 gece dolapta bekletin ve servis edin.



