Milli takımda teknik direktörlük görevine getirilen Çakmak, "2009 yılından bu yana Ampute Futbol Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı göğsümde taşıdım. Bu süreçte 4 yıl boyunca da kaptanlık görevini büyük bir gururla üstlendim. Bu sene futbol kariyerimi sonlandırdıktan sonra federasyonumuzun da uygun görmesiyle teknik direktörlük görevine geldim. Bu görevin büyüklüğünün ve sorumluluğunun farkındayım. Yardımcı antrenörümüz Murat Bahar ve kaleci antrenörümüz Fatih Karakuş ile çok çalışarak takımımızı ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası

Çakmak, 2020 yılında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında ilk kampı Düzce'de yapacaklarını dile getirdi.

"İlk kampımıza anlamlı bir günde, Zafer Bayramı'mız olan 30 Ağustos'ta Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacağız." diyen Çakmak, şöyle devam etti:

"25 kişiden oluşan geniş bir kadroya sahibiz. Takım içinde çok yetenekli ve genç futbolcularımız var. Kaptanlık görevini yaptığım zamanlarda da genç oyunculara her zaman önem verdim. Bu durumu takım oyununa çevirdiğimiz takdirde daha da güçlü olacağımıza inanıyoruz. Takım içinden gelmem oyuncularımızı anlamada bana daha da avantaj sağlıyor. İnşallah güzel bir hazırlık süreci geçireceğiz."

Çakmak, daha sonra Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya ile ekim ayında Antalya'da ikili kamp gerçekleştireceklerini belirterek, "Kasım ayında liglerin başlamasıyla çalışmalarımıza ara vereceğiz. Lig döneminde de kulüplerde mücadele edecek tüm futbolcularımızı teknik ekibimizle takip edeceğiz. 2020'de liglerin bitimiyle tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. 2020 yılında 5 kamp yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, ampute futbolda söz sahibi"

2020 Avrupa Şampiyonası'nın 16 ülkenin katılımıyla düzenleneceğinin bilgisini veren Osman Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonada Rusya, İngiltere, İspanya, Polonya gibi çok güçlü rakiplerimiz olsa da Türkiye, ampute futbolda dünyada ve Avrupa'da söz sahibi. 2017 yılında İstanbul'da kazandığımız Avrupa şampiyonluğunun ve 2018 dünya ikinciliğinin ardından hedefimiz yine final oynayıp şampiyonluğu ülkemize yaşatmak. Parolamızdan şaşmayıp 'Ampute futbol dünyada ve Avrupa'da Türkiye'den sorulur' sloganıyla devam edeceğiz."