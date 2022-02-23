Amsterdam’daki Apple mağazasında silahlı soygun

Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi.

Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mağazada silahlı bir kişi bulunuyor. Polis ekipleri özel birimlerin de aralarında olduğu çok sayıda birimle durumu kontrol altına alabilmek için yerine intikal ettirildi. Apple Store'daki durumla ilgili bilgileri, oradaki soruşturma ve çabalarımızı koruyabilmek amacıyla kısıtlıyoruz."

Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında.