Amsterdam’dan ev aldılar

4.5 aylık hamile olan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, Amsterdam’dan ev almış. Marsel adını verecekleri bebeklerini hem Türkiye hem de Hollanda’da büyütmeyi hedefleyen çift, bu ev için 3.5 milyon lira ödemiş. Bebekleri için iki evlerinde de düzen oluşturacak olan iki ünlü isim, doğumun ise Türkiye’de olmasını istiyormuş.

Oğuzhan Koç'un gizli yuvası

Yağmur Tanrısevsin ile yaşadığı 3.5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz ekim ayında biten Oğuzhan Koç, Bolu’da kendine kütük ev kiraladı. Aylık 15 bin liraya anlaşan Koç, yeni şarkılar yapmak için bu eve kapanmış. İstanbul’dan uzaklaşmak ve kendini şarkılarına vermek için Bolu’yu tercih eden şarkıcı, uzun bir süre daha orada kalacakmış.

İstanbul-Bolu arası mekik dokuyan ve son albümünün çıkış şarkısını da yeni evinde yazan Koç, şu sıralar yanında götürdüğü müzik aletleriyle yoğun bir şekilde çalışıyormuş.