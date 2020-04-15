Amy Schumer: Yanlışlıkla ona ‘genital’ dediğimizi fark ettik

Amy Schumer, 5 Mayıs 2019’da doğan oğlu Gene Attell Fisher’ın ikinci adını, yakın arkadaşı olan İngiliz komedyen Dave Attell’dan ilham alarak koymuştu.

'Artık adı Gene David Fischer'

Schumer, oğlunun iki adını yan yana okuyunca, 'genital' kelimesine benzediğini düşünerek adını değiştirmeye karar verdi. Schumer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ dediğimizi fark ettik” dedi.





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