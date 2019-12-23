Amy Winehouse’un eşyaları Grammy Müzesi’nde sergilenecek

Associated Press, Winehouse'a adanmış ilk serginin önümüzdeki ay Los Angeles Grammy Müzesi'nde tanıtılacağını bildirdi. Sergi 17 Ocak'ta açılacak ve 13 Nisan'a kadar sürecek.

Sergide, Grammy ödüllü “Rehab” şarkılarıyla bilinen Amy Winehouse’un en popüler kıyafetleri, günlük kayıtları ve hiç görülmemiş el yazısı sözleri bulunuyor.

Geliri Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak

Sergide yer alan parçaların büyük bir kısmı, genç bireylerde uyuşturucu ve alkol kullanımını önlemeyi amaçlayan Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanması için 2021'de Beverly Hills'teki Julien's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak.

Sergi şarkıcının stilini vurguluyor

Winehouse, dövmeleri, kedi göz kalemi ve rocker tavrı ile kıyafetlerin ötesinde vurgulanan kendine özgü stili ile biliniyordu.

Babası Mitch Winehouse, AP'ye yaptığı açıklamada “Amy, müziğini sadece dünyaya değil, aynı zamanda modasına da yansıttı. Onun yaratıcılığındaki cesur ve güzel ruhunu görmeye istiyoruz.” dedi.

Sergide son sahne performansında giydiği elbise de var

Sergide yer alan parçalar arasında, stilisti Naomi Parry tarafından tasarlanan Sırbistan'daki son sahne performansı sırasında giydiği mini elbise de var. Parry ayrıca Winehouse'un iptal edilen 2011 yaz turu için de elbiseler tasarlamış ancak hiç giyilmemişti.

Naomi Parry, “Kim olduğu ve dünyanın ne görmesini istediğine dair net bir vizyonu vardı. Amy ile çalışmak kariyerimdeki en tatmin edici ve yaratıcı zamanlarımdan biriydi. Nihayet 2011 yaz festivali turu için yarattığımız görünümleri görmesi beni heyecanlandırdı” dedi.

Ayrıca sergide, 2007 BRIT Ödülleri'nden kadife astarlı ve 2008 Grammys'de giydiği Dolce & Gabbana tasarımlı kıyafeti ile kalp şeklinde kırmızı deri Moschino çantası da olacak.