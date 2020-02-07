Ana kucağında eğitim başladı

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarını 4-6 yaş grubuna kadar indirdi. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Osmangazi Hamitler Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde, Yıldırım’da ise Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Mahalle Konakları’nda toplam 6 adet Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezi oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Aralık ayında yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısında eğitimin başlayacağını duyurduğu Ana Kucağı’nda eğitim, toplam 36 öğretmen ve 380 öğrenci ile ikinci dönem itibariyle başlamış oldu.

“Miniklere hediye”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi açılış töreni öncesinde Arabayatağı Ana Kucağı’nı ziyaret edip, eğitim alan miniklerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim seti hediye alan Başkan Aktaş, hem daha önce sözünü verdikleri bir projeyi gerçekleştirmenin hem de eğitim alan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önce söz verdikleri gibi 48 aylıktan 72 aylığa kadar olan çocukların ücretsiz bir şekilde uzman eğitimciler nezaretindeki eğitiminin 3 Şubat’ta başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Toplam 6 Ana Kucağı projesinden 5 tanesini Yıldırım’da, bir tanesi de Osmangazi ilçemizde açtık. Toplamda 30’u okul öncesi eğitim, 6’sı da değerler eğitimi öğretmeni olmak üzere 36 öğretmenimiz hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı uygulanıyor. Buna ilaveten değerler eğitimi veriliyor” dedi.

Tamamen ücretsiz

Ana Kucağı’nda eğitimin yanı sıra, sabah ve ikindi kahvaltıları ile eğitim setleri dahil tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdilik 6 merkezde eğitimler başladı ancak bu projeyi daha da yaymak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacağız ancak ben gelip bu hizmeti yerinde görmek istedim. 6 Ana Kucağımız da çocuklarımıza sevgiyle yaklaşan ve heyecanlı öğretmenlerimizle bezenmiş durumda. Her anne ve baba çocuklarını gönül rahatlığı ile bize teslim edebilir. Şu an itibariyle yarıyılda başlamamıza rağmen 6 Ana Kucağında 400’e yakın öğrencimize hizmet veriyoruz. Altyapı ve üstyapıda yoğun bir şekilde çalışırken, çocuklarımızın iyi yetişmesi adına ortaya koyduğumuz bu projenin de Bursa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.