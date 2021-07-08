Ana sınıflarına bu yıl Ekim 2015 ile Aralık 2016 doğumlu çocuklar kaydolabilecek. Kayıt sırasında öğrenci velilerinden bazı belgeler istenirken, kimi ona okullarında fotokopi kağıdı veya boya malzemeleri de istenebiliyor. Peki, Ana okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 2022 ana sınıfı kayıtları başladı mı? İşte ayrıntılar…

2021 2022 ANA SINIFI KAYITLARI BAŞLADI MI?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde ana sınıfına gidecek öğrencilerin kayıtları 5 Temmuz tarihi itibariyle başladı. Veliler, yaşı gelen öğrencileri istenilen belgeleri de götürerek Eylül ayına kadar ana okuluna kaydettirebilecekler.

ANA OKULUNA/ANA SINIFINA KAÇ AYLIKKEN, KAÇ YAŞINDA BAŞLANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde (Bu yıl) Ekim 2015 ile Aralık 2016 doğumlu çocuklar anasınıfına kaydolabilecekler. (68 Aylık ile 57 aylık arasındaki çocuklar)

Ocak 2017 ile Aralık 2017 arasında doğumlu çocuklar ise öncelik olarak anaokulu kontenjan varsa anasınıfına kaydolabilecek. (56 aylık ile 45 aylık arasındaki çocuklar)

Ocak 2018 ile Eylül 2018 arasında doğan çocuklar anaokuluna kaydolabilecek. (44 aylık ile 36 aylık arasındaki çocuklar)

ANA SIFINA KAYIT SIRASINDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?