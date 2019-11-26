Ana yola yakın yaşayan çocukların akciğerleri büyümüyor

Ana yolun 50 metre yakınında yaşamak akciğer kanseri riskini yüzde 10'a kadar artırabilir. İngiltere ve Polonya'daki 13 kentte yapılan araştırmada, hava kirliliğinin kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği ve bronşit riskine daha fazla katkıda bulunduğunu buldu.

BBC’nin haberine göre hava kirliliği ile mücadele konusunda düzenlenen bazı kampanyalar hükümeti İngiltere'deki "tehlikeli" hava kirliliğiyle mücadele etme çağrısında bulundu.

King's College London tarafından yazılan rapor, yüksek kirliliğe sahip bölgelerde yaşayan insanlarda 13 sağlık durumunu analiz etti ve bunları genel nüfusla karşılaştırdı.

Çalışma, sadece hastaneye başvuru ve ölümlere değil, göğüs enfeksiyonları gibi semptomlara da odaklandı.

Çalışmada, yol kenarı hava kirliliğinin çocuklarda akciğer büyümesini baskıladığı tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca, hava kirliliğinin beşte bir oranında azaltılması durumunda, İngiltere'deki bazı şehirlerde çocuğun bronşit belirtilerinin azalacağını söylüyor.