Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, 2021 yılında 15 ay ve 90 ay arasında yaşta olan dişi hayvanlar için anaç koyun ve keçi desteği alabilecekler. Her yıl ödenen anaç koyun keçi desteğinin ne zaman verileceğine dair araştırmalar devam ederken, beklenen açıklama bakanlıktan geldi ve ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu.

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Bakan Pakdemirli koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağını kaydetti.

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ NASIL ALINIR?

Anaç koyun keçi desteğinden faydalanabilmek için çiftçilerin öncelikle bağlı bulunduğu damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bölge birliğine bir dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor.

Yapılan başvuruların listeleri 5 gün içerisinde Müdürlüklere iletilmesinin ardından Müdürlük üreticilerin faaliyet gösterdiği adreste yerinde inceleme yapar. Yapılan tespitlere göre ise icmaller hazırlanır.

5 iş günü içinde itiraz varsa değerlendirilir. İtiraz yapılmazsa karara bağlanır. Karara bağlandıktan sonra 2. icmal listesi Tarım il müdürlüklerine tebliğ edilir.

İl müdürlüklerinin tebliğ edilen icmal listesini kontrol etmesinin ardından 3. icmal listesini oluşturulur ve kesinleşmiş liste Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Destekler, listede bulunan başvuru sahiplerinin Ziraat Bankası hesaplarına hayvan başı olarak yapılır.

2021 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ NASIL SORGULANIR

Anaç koyun ve keçi desteklerinin sorgulaması e devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle, kişi T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalıdır. Ardından ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koyun Keçi Bilgi Sistemine giriş yapılarak başvuru ve destekleme bilgileri görüntülenebilir.

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