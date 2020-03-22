Türkiye Anadolu Adliyesi'nde katibin corona virüs testi pozitif çıktı, 4 mahkeme kapatıldı

Anadolu Adliyesi'nde katibin corona virüs testi pozitif çıktı, 4 mahkeme kapatıldı

Türkiye

Anadolu Adliyesi'nde katibin corona virüs testi pozitif çıktı, 4 mahkeme kapatıldı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Virüsün; katibe, hemşire olan eşi aracılığıyla bulaştığı belirtildi. Öte yandan, katibin çalıştığı mahkemedeki tüm görevlilere izin verilirken mahkemeler ve ilgili birimler kapatıldı.

22 Mart 2020, Pazar 16:58 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada; katibe virüsün hemşire eş vasıtasıyla bulaştığı aktarıldı. Son dakika açıklamasında 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği de belirtildi.

Hemşire eşinden bulaştı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada virüsün hemşire eş vasıtasıyla katibe bulaştığı bildirildi.

Tüm personele izin verildi 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan son dakika corona virüs açıklamasında, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Kovid-19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.

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