Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ izleyiciyle buluşuyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 4-16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi “Kıvılcım”, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’da Trump Sahne’de muhteşem bir şovla izleyicilerle buluşuyor.

Sibirya’dan Katar’a, Amerika’dan Japonya’ya 104 ülkede, 5000’den fazla canlı performans ile 45 milyon izleyiciye ulaşan, Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubu gösterisi seyirciye unutulmayacak bir gösteri sunacak.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, çocuklar, Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergiliyorlar.