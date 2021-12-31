Anadolu Cerrahi büyümeyi sürdürüyor

Genel Cerrahi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Ağız ve Diş Sağlığı olmak üzere 3 ayrı branşta hizmet verdiklerini belirten Anadolu Cerrahi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, “Pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ettik. Bir süre sonra bünyemize Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji branşlarını da ekleyerek büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uzun yıllar İzmir’de çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Dr. Özgen Aytaç’ın Genel Direktör olarak ekibimize katılmasının, büyüme ve gelişme yolunda bize önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi. Başarılarının sırrını çok çalışma ve doğru planlama olduğunu belirten Prof. Dr. Serdar Kaçar sözlerini şöyle sürdürdü: Ben tıbbi süreçle ilgilenirken, ortaklarım Serkan Özavcı ve Sertan Güntaç devam eden işlerin aksamadan yürümesini sağlıyor.

‘KADRO GENİŞLEDİ’

Grubun pazarlama süreçlerinden sorumlu kurucu ortağı Sertan Güntaç, pandemi döneminde bolca planlama yaptıklarını ve eksik olan teknik alt yapı hizmetlerini tamamladıklarını söyledi. Sadece tıbbi kadronun büyümediğini idari ve personel kadrosunun da büyüdüğünü kaydeden Güntaç “2016 yılında 3 ortak ve sıfır çalışan ile çıktığımız bu yolda, bugün 42 kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz. Yaptığımız her yeni yatırımda gelecek yıl sonunda toplamda 75 kişilik bir kadroya sahip olmayı planlıyoruz” dedi.

ALMANYA’DA ŞUBE

Yeni yatırımlar ve iş geliştirmeden sorumlu kurucu ortak Serkan Özavcı ise yeni branşlar üzerinde çalıştıklarını, İzmir - İstanbul ve Antalya’dan sonra Çanakkale ve Bursa üzerinde de çalışmalar yaptıklarını ama 2022 yılında ilk hedeflerinin Almanya şubesini açmak olduklarını iletti. Kurumsal kimlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Özavcı, yeni dönemde kurum olarak yakaladıkları başarının artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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