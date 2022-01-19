Anadolu çorbası nasıl yapılır? Anadolu çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Anadolu çorbası tarifi, adından da belli olduğu gibi Anadolu lezzetleriyle dolu bir çorba. Peki, Anadolu çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tam bir şifa deposu olan Anadolu çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
19 Ocak 2022, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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Anadolu çorbası tarifi, içinde bulunan malzemeleri ve bereketli oluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok bakliyatla yapılan Anadolu çorbası tarifi, yüksek besin değeri ve doyuruculuğuyla ön plana çıkıyor. Peki, Anadolu çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Anadolu çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...
ANADOLU ÇORBASI TARİFİ
Anadolu çorbası malzemeler
- Yarım su bardağı aşurelik buğday
- Yarım su bardağı nohut
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- Yeteri kadar su
- 1 adet limonun suyu
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı nane
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın.
- Ertesi gün süzüp yine ayrı tencerelerde haşlayın.
- Kırmızı mercimeği de üçüncü bir tencereye alın.
- Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
- Haşladığınız buğday ve nohudu da çorbaya ekleyin ve bir-iki taşım kaynatın.
- Bu arada soğanı yemeklik doğrayın.
- Zeytinyağını kızdırıp soğanı yağda kavurun.
- Soğana salça, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.
- Ardından bu sosu çorbanıza ekleyip karıştırdıktan sonra hepsini birkaç dakika daha pişirin.
- Anadolu çorbası hazır.
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